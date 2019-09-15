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В Великобритании украли золотой унитаз из родового имения герцогов Мальборо

15 сентября 2019 14:00
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Родовое имение герцогов Мальборо, где родился премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, лишилось ценного экспоната - унитаза из 18-каратного золота.
Родовое имение герцогов Мальборо, где родился премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, лишилось ценного экспоната - унитаза из 18-каратного золота стоимостью около 1 млн фунтов стерлингов (более 80 млн рублей). Арт-объект, которым можно было воспользоваться по прямому назначению за определенную плату, был создан итальянским художником-концептуалистом Маурицио Каттеланом и являлся частью его первой персональной выставки за последние 20 лет, передает newsru.com.

"Туалетная" инсталляция под названием "Америка" простояла в Бленхеймском дворце в Оксфордшире всего два дня. По данным местного отделения полиции, в ночь на 14 сентября несколько злоумышленников проникли во дворец, демонтировали унитаз и скрылись на двух автомобилях около 04:50 утра по местному времени (06:50 по московскому). При этом музейный охранник находился рядом, за дверью туалета.

Так как унитаз был подключен к системе канализации и водопроводу, его кража нанесла существенный ущерб и привела к затоплению. По подозрению в причастности к ограблению задержан 66-летний мужчина. Сам унитаз пока найти не удалось, но полиция ведет тщательное расследование.

В 2016 году унитаз выставлялся в нью-йоркском музее Гуггенхайма и оказался настолько популярен, что люди часами стояли в очереди, чтобы им воспользоваться. К концу августа 2017-го им воспользовались около 100 тысяч человек, сообщает Forbes.

Экспонат рассматривают как острую сатиру на чрезмерное богатство в США, пишет Русская служба BBC. Музей Гуггенхайма предлагал американском президенту Дональду Трампу поставить золотой унитаз в Белом доме, но тот отказался.

Бленхеймский дворец, откуда украли инсталляцию, был построен в 18 веке и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сэр Уинстон Черчилль провел там годы раннего детства. Большая часть Бленхейма и усадебного парка открыта для туристов, но семейство нынешнего герцога Мальборо по-прежнему занимает одно крыло дворца.

P.S. Стоимость золотого унитаза, который был в субботу утром украден из дворца Бленейм в английском графстве Оксфордшир, составляет около $6 млн. Об этом британскому агентству Press Association сообщил главный управляющий дворца Доминик Хэр, передает ТАСС.

Ранее британские СМИ писали о том, что стоимость унитаза, полностью отлитого из 18-каратного золота, составляет $1,25 млн, однако по словам Хэра, в действительности эта цифра почти в пять раз больше.

Видео здесь.


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