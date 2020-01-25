В Ухане за 15 дней построят вторую больницу для заболевших коронавирусом

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Больницу на 1,3 тыс. мест планируют достроить примерно за 15 дней.Ранее сообщалось, что в Ухане начали возводить первый госпиталь для больных коронавирусом. Его площадь составит 25 тыс. кв. м, больница рассчитана на 1 тыс. пациентов. Строительство планируют завершить к 3 февраля. За основу проекта взяли пекинскую больницу «Сяотаншань», построенную всего за неделю на фоне вспышки атипичной пневмонии в 2003 году.Ухань стал первым городом, где в конце декабря произошла вспышка неизвестного ранее коронавируса. Затем болезнь распространилась и на другие регионы страны. К настоящему моменту количество заразившихся превысило 1,3 тыс. человек, включая 41 погибшего от болезни. Кроме того, случаи заражения зафиксированы в Японии, Сингапуре, Южной Корее, Франции, США и других регионах.фото: news.ua