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Новости /  В мире  

В Ухане за 15 дней построят вторую больницу для заболевших коронавирусом

25 января 2020 22:16
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Ранее сообщалось, что в Ухане начали возводить первый госпиталь для больных коронавирусом. Строительство планируют завершить к 3 февраля.
В китайском городе Ухань построят второй специализированный госпиталь для заразившихся коронавирусом 2019-nCoV, сообщает РБК со ссылкой на газету «Жэньминь жибао».

Больницу на 1,3 тыс. мест планируют достроить примерно за 15 дней.

Ранее сообщалось, что в Ухане начали возводить первый госпиталь для больных коронавирусом. Его площадь составит 25 тыс. кв. м, больница рассчитана на 1 тыс. пациентов. Строительство планируют завершить к 3 февраля. За основу проекта взяли пекинскую больницу «Сяотаншань», построенную всего за неделю на фоне вспышки атипичной пневмонии в 2003 году.

Ухань стал первым городом, где в конце декабря произошла вспышка неизвестного ранее коронавируса. Затем болезнь распространилась и на другие регионы страны. К настоящему моменту количество заразившихся превысило 1,3 тыс. человек, включая 41 погибшего от болезни. Кроме того, случаи заражения зафиксированы в Японии, Сингапуре, Южной Корее, Франции, США и других регионах.



фото:    news.ua


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