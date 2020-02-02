В Ухане за 10 дней построили госпиталь для больных коронавирусом
2 февраля 2020 23:34
120
По данным издания, больница построена по той же модели, что и госпиталь «Сяотаншань» в Пекине, возведенный в 2003 году для борьбы с атипичной пневмонией. Новую больницу построили за десять дней.
Назначение в больницу получили уже около 1,4 тыс. военных медиков, которые начнут лечить пациентов с понедельника.
Медицинское учреждение начали строить 24 января. Изначально работы планировалось завершить за шесть дней. Площадь больницы составляет 25 тыс. кв. м, она рассчитана на тысячу пациентов.
25 января китайские власти сообщили, что в Ухане начали строить вторую больницу для заразившихся коронавирусом. Ее планируют завершить за 15 дней — то есть к 8 февраля. Учреждение рассчитано на 1,3 тыс. пациентов.
По данным китайской национальной комиссии по здравоохранению, к утру 2 февраля в стране выявлены 14 380 больных вирусом 2019-nCoV. 305 человек погибли от осложнений, с учетом первой смерти от коронавируса, зафиксированной за пределами КНР, — на Филиппинах скончался 44-летний мужчина.
Фото: соцсети
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
528
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2166
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
811
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1776
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1431
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
1006
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1025
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1519
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1555
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1839
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2959
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3534
Мероприятия