В Словакии мужчину могут осудить на 10 лет за кражу двух конфет

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В Словакии мужчине грозит до 10 лет тюрьмы после кражи двух шоколадных конфет в магазине, передают "Известия". Об этом сообщает TV Markíza.

На таком наказании настаивает прокуратура из-за режима чрезвычайного положения, который был введен в стране из-за коронавирусной инфекции. При этом родственники мужчины считают, что данное наказание несоразмерно преступлению, и намерены просить помощи у президента страны Зузаны Чапутовой.

Однако словацкий лидер сможет повлиять на ситуацию только в случае вынесения обвинительного приговора, а также если осужденный лично обратится к ней с просьбой о помиловании.

Стоимость конфет составляет несколько евро, кроме того, мужчина не смог скрыться с места происшествия.

Фото: pixabay