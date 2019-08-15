В США запретили летать с MacBook Pro

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Американские пассажиры больше не могут сдавать в багаж и проносить в качестве ручной клади MacBook Pro, выпущенные с сентября 2015 по февраль 2017 года.В ведомстве заявили, что знают об отзыве MacBook Pro из-за проблем с батареей, поэтому дали соответствующие распоряжения авиакомпаниям. Ноутбуков с исправленными аккумуляторами этот запрет не коснется.Новые правила уже действуют в TUI Group, Thomas Cook Airlines, Air Italy и Air Transat.20 июня Apple начала массово отзывать некоторые модели MacBook Pro из-за неисправных аккумуляторов, которые могут привести к возгоранию ноутбуков. В США под эту программу попадают 432 тысячи MacBook Pro.