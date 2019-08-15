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В США запретили летать с MacBook Pro

15 августа 2019 16:15
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Американские пассажиры больше не могут сдавать в багаж и проносить в качестве ручной клади MacBook Pro, выпущенные с сентября 2015 по февраль 2017 года.
Федеральное управление гражданской авиации США запретило авиакомпаниям перевозить некоторые модели MacBook Pro 2015, передает iphones.ru со ссылкой на Bloomberg.

Американские пассажиры больше не могут сдавать в багаж и проносить в качестве ручной клади MacBook Pro, выпущенные с сентября 2015 по февраль 2017 года.

В ведомстве заявили, что знают об отзыве MacBook Pro из-за проблем с батареей, поэтому дали соответствующие распоряжения авиакомпаниям. Ноутбуков с исправленными аккумуляторами этот запрет не коснется.

Новые правила уже действуют в TUI Group, Thomas Cook Airlines, Air Italy и Air Transat.

20 июня Apple начала массово отзывать некоторые модели MacBook Pro из-за неисправных аккумуляторов, которые могут привести к возгоранию ноутбуков. В США под эту программу попадают 432 тысячи MacBook Pro. 
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