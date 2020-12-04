В США самолет экстренно сел на дорогу и столкнулся с автомобилем

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В американской Миннесоте одномоторный самолет Bellanca Viking совершил экстренную посадку на автомагистраль, где столкнулся с автомобилем. Об этом 3 декабря сообщил телеканал NBC со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в среду вечером по местному времени на межштатной автомагистрали Interstate 35 рядом с городом Арден-Хилс.

Как отмечает в Facebook офис шерифа округа Рамси, во время полета у самолета возникла неисправность двигателя, в связи с этим пилот совершил вынужденную посадку на магистраль. Сотрудники офиса прибыли на место происшествия и проверил состояние всех участников. В результате происшествия никто не пострадал, пишут "Известия".

Фото: facebook.com/Ramsey County Deputy's Federation