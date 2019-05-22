В США разрешили использовать останки людей в качестве удобрений
22 мая 2019 20:17
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Технология предполагает, что тело будет помещаться в специальную капсулу с различными органическими наполнителями вроде люцерны, древесных опилок и соломы. Спустя некоторое время, после того как завершится процесс "естественной органической редукции", родственники усопшего смогут забрать, как пишут разработчики этой технологии, "до двух тачек качественной почвы". Заявляется, что эта трансформация занимает не более 30 суток. Полученную почву разрешается вернуть в природу, по тому же принципу как развеивается прах, а можно использовать по прямому назначению - чтобы вырастить, например, дерево, или засыпать грядки на участке.
Такой метод подается его сторонниками как наиболее экологически чистый способ захоронения. В случае погребения в землю имеется ряд недостатков, к наиболее очевидным из которых относят загрязнение почвы и подземных вод, а также постоянно растущие площади кладбищ. Кремация признается вредной для окружающей среды, поскольку сопровождается выбросами углекислого газа и твердых частиц в атмосферу. Более того, новый подход будет и более дешевым, а соответственно более доступным для граждан. Примерная стоимость "компостирования" не должна превысить 5 тысяч долларов, в то время как обычные похороны в среднем обходятся американцам от 7 тысяч долларов, сообщает "Российская газета".
Сенатор штата, демократ Джейми Педерсон, лоббировавший этот закон, отметил, что часть общества крайне негативно восприняла новшество. В офисе сенатора скопилось несколько тысяч гневных писем, где люди жалуются на инновационную идею, называя эту процедуру "отвратительной и унижающей человеческое достоинство". Такое отношение, по мнению политика, вызвано недостаточной информированностью населения. "В их представлении картина будет такая - вы бросаете умершего дядю Генри на заднем дворе и засыпаете его тело помоями. Но это ведь совершенно не так", - заявил Педерсон.
В последние годы новая технология активно применяется фермерами для "компостирования скота". Теперь отработанный метод будут использовать и при захоронении людей. Освоить новый рынок услуг планирует дизайнер Катрина Спейд, которая с 2014 года занимается продвижением проекта Urban Death Project (Recompose).
За новый закон проголосовало 80 (против - 16) членов Палаты представителей и 38 (против - 11) сенаторов. Он вступит в силу в мае 2020 года. Тогда же ожидается и открытие в окрестностях Олимпии, столицы штата Вашингтон, первого центра по предоставлению подобных услуг. "Компостирование" теперь является второй разрешенной на территории США нетрадиционной технологией захоронения наряду с "ресомацией", легализованной в 19-ти штатах и предполагающей химическое растворение тел усопших.
Исполнительный директор Ассоциации руководителей похоронных бюро штата Вашингтон Роб Гофф сказал: "За последние 100 лет похороны не претерпели больших изменений. Теперь мы должны быть в авангарде".
Катрина Спейд не скрывает восторга в связи с тем, что ее проект близок к осуществлению. "Я так счастлива. Не могу поверить, что мы прошли этот путь. Но вот мы здесь", - сказала она.
Процесс компостирования человека также уже легализовали в Швеции. А в Великобритании разрешено хоронить покойников в биоразлагаемым гробу или вообще без него.
Забота об экологии приводит к изобретению все новых "похоронных ритуалов". Так, недавно умерший актер телесериала "Беверли-Хиллз, 90210" Люк Перри был похоронен в Калифорнии в "грибном костюме" в соответствии с его последней волей.
Как утверждает создатель костюма Джей Рим Ли, такая технология захоронения уменьшает количество токсичных загрязняющих веществ, которые выделяются в окружающую среду во время разложения и кремации тела, передает Русская служба BBC.
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