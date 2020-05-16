В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса

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Специалисты компании исследовали миллиарды антител, сотни из которых оказались способны воздействовать на коронавирус. Ученые изучили их и выяснили, что одно из них, STI-1499, способно на сто процентов защитить клетки человека от заражения SARS-CoV-2."STI-1499 полностью нейтрализовал инфекционные свойства вируса при очень низкой дозе антител, что делает его первым кандидатом для дальнейшего тестирования и исследования", - отмечается в релизе компании.Как объяснили в Sorrento Therapeutics, принцип действия антитела заключается в том, что оно "обволакивает" вирус и выводит его из организма в течение четырех суток."Подчеркиваем, что это лекарство. Есть решение, которое точно работает", — заявил Fox News основатель компании доктор Генри Джи.Ученый рассказал, что испытания проводились пока только в лабораторных условиях, поэтому компания не может производить лекарство. При этом Джи добавил, что в случае применения препарата для лечения можно будет снять карантинные меры."Если у нас будет нейтрализующее антитело в организме, то социальная дистанция не понадобится", — пояснил ученый.Фото: rbc.ru