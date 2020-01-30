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Новости /  В мире  

В Пекине запретили свадьбы и похороны

30 января 2020 16:27
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Ограничения связаны с эпидемией коронавируса.
Власти Пекина из-за угрозы распространения коронавируса временно запретили проводить прощальные церемонии, так как на каждую из них приходит более 100 человек, сообщает life.ru со ссылкой на China News.

Кроме того, была отменена регистрация браков, запланированных на 2 февраля. Молодожёны выбирали этот день, потому что сочетание цифр 2.02.2020 созвучно в китайском языке с фразой "Я люблю тебя, люблю тебя".

Глава управления гражданской администрации Пекина Лэй Ваньцзюнь отметил, что для влюблённых каждый день хороший для заключения брака и "каждый день уникален". 


Фото:   соцсети
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