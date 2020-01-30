В Пекине запретили свадьбы и похороны

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Кроме того, была отменена регистрация браков, запланированных на 2 февраля. Молодожёны выбирали этот день, потому что сочетание цифр 2.02.2020 созвучно в китайском языке с фразой "Я люблю тебя, люблю тебя".Глава управления гражданской администрации Пекина Лэй Ваньцзюнь отметил, что для влюблённых каждый день хороший для заключения брака и "каждый день уникален".Фото: соцсети