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Новости /  В мире  

В Пакистане при пожаре в поезде погибли более 60 человек

31 октября 2019 16:09
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Огонь уничтожил три вагона поезда, в том числе два вагона эконом-класса и один вагон бизнес-класса.
В результате пожара в поезде в Пакистане погибли более 60 человек, десятки пострадали сообщает GEO TV со ссылкой на главу спасательной службы Бакира Хуссейна, передает РБК.

Возгорание произошло недалеко от города Лиакатпур 31 октября. Поезд Tezgam следовал по маршруту Карачи — Равалпинди, когда произошел взрыв газового баллона, который перевозил один из пассажиров.

По данным телеканала, огонь уничтожил три вагона поезда, в том числе два вагона эконом-класса и один вагон бизнес-класса.

Представитель пакистанских железных дорог подтвердил, что причиной пожара стал взрыв газового баллона.

«Большинство смертей произошло от людей, спрыгнувших с поезда», — уточнил министр железных дорог Шейх Рашид.

Однако, по его словам, возгорание возникло из-за взрыва двух кухонных плит, когда повара добавляли масло.








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