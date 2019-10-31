В Пакистане при пожаре в поезде погибли более 60 человек
31 октября 2019 16:09
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Возгорание произошло недалеко от города Лиакатпур 31 октября. Поезд Tezgam следовал по маршруту Карачи — Равалпинди, когда произошел взрыв газового баллона, который перевозил один из пассажиров.
По данным телеканала, огонь уничтожил три вагона поезда, в том числе два вагона эконом-класса и один вагон бизнес-класса.
Представитель пакистанских железных дорог подтвердил, что причиной пожара стал взрыв газового баллона.
«Большинство смертей произошло от людей, спрыгнувших с поезда», — уточнил министр железных дорог Шейх Рашид.
Однако, по его словам, возгорание возникло из-за взрыва двух кухонных плит, когда повара добавляли масло.
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