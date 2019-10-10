В Минюсте ФРГ назвали стрельбу в Галле правоэкстремистским терактом
10 октября 2019 23:09
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«Мы исходим из того, что он действовал, руководствуясь антисемитскими, правоэкстремистскими мотивами, его целью была еврейская община в синагоге в Галле», — сообщила министр. Ламбрехт отметила, что лишь стечение обстоятельств не позволило преступнику проникнуть в здание синагоги, добавив, что ФРГ необходимо лучше обеспечивать защиту еврейской общины страны.
По словам генпрокурора ФРГ Петера Франка, в машине задержанного было обнаружено порядка 4 кг взрывчатки.
«По нашим сведениям, подозреваемый поставил себе цель устроить бойню в синагоге в Галле», — сообщил Франк.
8 октября, в день еврейского праздника Йом Кипур, неизвестный открыл стрельбу перед синагогой в немецком Галле. В результате происшедшего погибли два человека. Позже СМИ сообщили, что открывшим стрельбу был 27-летний немец Штефан В. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас накануне заявлял, что нападавший действовал из антисемитских побуждений.
Фото: pixabay
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