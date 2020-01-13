В Минобороны Украины рассказали, что мешает забрать тела погибших в авиакатастрофе в Иране
13 января 2020 20:53
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— Борт Минобороны Украины вернётся из Тегерана только по совершении всех процедур, когда мы сможем забрать тела всех 11 граждан Украины, погибших в авиакатастрофе, — написал он на своей странице в "Фейсбуке".
Данилов отмечает, что все находящиеся на месте специалисты будут работать "до конца", а при необходимости в Исламскую Республику Иран будут направлены дополнительные силы.
Украинский "боинг" утром 8 января вскоре после взлёта рухнул на землю недалеко от аэропорта Тегерана. Все находившиеся на борту 168 пассажиров и девять членов экипажа погибли.
Вскоре в Иране признали, что лайнер был сбит случайно. Президент Рухани пообещал привлечь к ответственности виновных в крушении украинского "боинга" и распорядился принять меры для компенсации за сбитый лайнер. Для родственников погибших и пострадавших была открыта горячая линия.
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