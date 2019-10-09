В Мексике недовольные жители привязали мэра к пикапу и протащили по городу
9 октября 2019 16:15
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Как уточняется, чиновник пообещал местным жителям построить дороги в городе, однако так и не сделал этого.
В итоге Эскандона привязали веревкой к пикапу и проволокли по городу, пока полиция не остановила автомобиль.
В Twitter появилось видео произошедшего. На кадрах видно, как за машиной с привязанным мужчиной бежит толпа.
По данным СМИ, жизни Экскандона ничего не угрожает. Муниципальные власти обвинили местных жителей в попытке похищения политика и сообщили о 30 задержанных.
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