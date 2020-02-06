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Новости /  В мире  

В МИД сообщили о гибели российских специалистов в Сирии

6 февраля 2020 14:59
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Подробности не раскрываются, известно только, что это произошло на фоне усиления активности террористов в регионе.
Как передает РИА Новости, за последние две недели в Идлибе погибли российские и турецкие военные. Об этом сообщили в МИД.

Подробности не раскрываются, известно только, что это произошло на фоне усиления активности террористов в регионе — за последние 14 дней они совершили более тысячи нападений.

"В середине января российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести "режим тишины" в Идлибской зоне деэскалации. Но террористы не только не снизили своей боевой активности, а, наоборот, нарастили атаки", — уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

Там добавили, что счет погибшим и раненым среди сирийских военных и гражданских пошел на сотни.

Кроме того, не прекращаются попытки атаковать российскую авиабазу Хмеймим с применением ударных беспилотников, рассказали в МИД.

Ситуация в Идлибе

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (сейчас — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии.

Три из них в 2018-м перешли под контроль Дамаска. Четвертая, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.

В сентябре 2018 года Россия и Турция в Сочи подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.

Двадцать шестого января 2020-го сирийская армия начала наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан.

На фоне эскалации Анкара и некоторые ее партнеры обвиняют Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. В России и Сирии не раз заявляли, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.

В начале недели в Турции сообщали о гибели пяти военных от рук сирийцев.

* Террористическая организация, запрещенная в России. 


Фото: Kemal Aslan / Reuters/РБК


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