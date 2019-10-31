В МИД Израиля заявили, что все дипмиссии возобновят работу первого ноября

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Ранее работники МИД и министерства обороны Израиля начали забастовку в израильских дипломатических представительствах за рубежом. Причиной конфликта стало решение министерства финансов взыскать налог с представительских расходов дипломатов, не подкрепленных квитанциями. Посольство страны в Москве также объявило о забастовке."Забастовка закончена, все посольства будут открыты завтра", - сказали в пресс-службе МИД.В пресс-службе пояснили, что суд вынес вердикт, согласно которому в течение 25 дней вовлеченные стороны, а именно министерство финансов и профсоюз сотрудников МИД, должны найти решение.Фото: соцсети