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Новости /  В мире  

В МИД Израиля заявили, что все дипмиссии возобновят работу первого ноября

31 октября 2019 22:59
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Ранее работники МИД и министерства обороны Израиля начали забастовку в израильских дипломатических представительствах за рубежом.
Посольства Израиля по всему миру, ранее объявившие забастовку из-за конфликта с минфином, возобновят работу 1 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе израильского МИД.

Ранее работники МИД и министерства обороны Израиля начали забастовку в израильских дипломатических представительствах за рубежом. Причиной конфликта стало решение министерства финансов взыскать налог с представительских расходов дипломатов, не подкрепленных квитанциями. Посольство страны в Москве также объявило о забастовке.

"Забастовка закончена, все посольства будут открыты завтра", - сказали в пресс-службе МИД.

В пресс-службе пояснили, что суд вынес вердикт, согласно которому в течение 25 дней вовлеченные стороны, а именно министерство финансов и профсоюз сотрудников МИД, должны найти решение.



Фото:   соцсети
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