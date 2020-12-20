В Лондоне вводят высокий локдаун из-за коронавируса

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Правительство Соединенного Королевства вводит в столице государства и ряде других регионов самый высокий, четвертый уровень ограничений в связи с быстрым распространением вируса.

Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Борис Джонсон, пишет РИА Новости . По его словам, это решение, по сути, означает национальный локдаун. “Англичане не смогут на Рождество встретиться с родными и друзьями”, - добавил глава правительства.

В стране вновь будут закрыть непродовольственные магазины, парикмахерские, спортивные залы. Жителям Британии рекомендовали по возможности не покидать своих домов.

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