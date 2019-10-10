В Лондоне пройдет выставка картин, написанных шимпанзе Конго

91

Посетителям покажут 55 картин, стоимость которых составляет от 1800 до 7400 долларов. Они принадлежат художнику и зоологу Десмонду Моррису. Именно он в 1956 году дал Конго карандаш, когда изучал творческие способности обезьян.За три года Конго нарисовал более 400 картин. Некоторые из них покупали для своих коллекций Пабло Пикассо, Хуан Миро и Сальвадор Дали. Шимпанзе умер от туберкулеза в 1964 году."У меня есть мои научные исследования, которые я вел в течение тех лет, когда работал с Конго и двумя другими обезьянами, но сейчас мне уже 91 год, и мне бы хотелось, чтобы эти картины и рисунки смогли приобрести другие коллекционеры. Надеюсь, им они доставят столько же удовольствия, сколько и мне", — отметил Моррис.В 2005 году три работы шимпанзе были проданы за 25 тысяч долларов на аукционе Bonham’s — дороже, чем картины Уорхола и Ренуара на тех же торгах.