В Китае заявили о прохождении пика распространения коронавируса в стране
12 марта 2020 19:31
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По его словам, число новых случаев заболевания сокращается. Ми Фэн пояснил, что в Ухане 11 марта выявили всего шесть случаев заражения коронавирусом, а в материковом Китае за исключением провинции Хубэй — семь. При этом шесть из них были завозными, указал он.
По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, на сегодняшний день в стране зарегистрировано 80,79 тыс. подтвержденных случаев заболевания. За минувшие сутки, по информации комиссии, в стране выявили 15 новых заразившихся. Число жертв на территории Китая составляет 3169.
Накануне власти китайской провинции Хубэй, где в декабре прошлого года началось распространение коронавируса, сообщили о смягчении введенных ранее ограничительных мер. Было решено частично снять запрет на передвижение жителей, а также приступить к восстановлению работы общественного транспорта. Кроме того, в Ухане закрыли временные госпитали, организованные после вспышки коронавируса.
Фото: YFC China Out / EPA / ТАСС / РБК
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