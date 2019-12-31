В Китае зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии
31 декабря 2019 15:37
92
— В связи с непрерывным выявлением случаев воспаления лёгких неизвестного происхождения просим все медицинские учреждения вести статистику и отслеживать ситуацию с больными и немедленно сообщать об этом, — говорится в заявлении уханьского Городского комитета по здравоохранению.
На помощь местным медикам в Ухань уже прибыла группа специалистов Государственного комитета по делам здравоохранения.
Фото: соцсети
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
157
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
734
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
809
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
429
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1282
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
990
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
513
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
919
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
944
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1201
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2304
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2819
Мероприятия