В Китае вводят обязательное сканирование лица перед покупкой SIM-карты

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Если человек не захочет проходить сканирование, оператор будет вынужден ему отказать. Ведомство утверждает, что эта мера нужна для защиты прав и интересов граждан.Власти также запретили передавать другим людям свои номера телефонов. Граждане должны проверять, есть ли на их имя ещё зарегистрированные номера. Но как это делать — не уточняется.Многие пользователи выступили против нововведений из-за опасений утечки персональных данных.