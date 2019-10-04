В Китае вводят обязательное сканирование лица перед покупкой SIM-карты
4 октября 2019 17:46
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Если человек не захочет проходить сканирование, оператор будет вынужден ему отказать. Ведомство утверждает, что эта мера нужна для защиты прав и интересов граждан.
Власти также запретили передавать другим людям свои номера телефонов. Граждане должны проверять, есть ли на их имя ещё зарегистрированные номера. Но как это делать — не уточняется.
Многие пользователи выступили против нововведений из-за опасений утечки персональных данных.
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