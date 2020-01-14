В Китае умерла студентка, пять лет питавшаяся рисом и чили
14 января 2020 23:51
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Мать девушки умерла, когда ей было четыре года, а еще через 14 лет скончался ее отец. После этого она была вынуждена заботиться о младшем брате. Из-за проблем с психикой ему часто требовалась врачебная помощь, при этом сестра получала ежемесячное пособие в 300 юаней (около 2,7 тысячи рублей).
Несмотря на это, девушке удалось поступить в колледж, где ей платили годовую стипендию в семь тысяч юаней (62,2 тысячи рублей).
Студентка и ее брат жили у дяди с тетей, однако те также испытывали финансовые трудности.
Из-за этого девушке пришлось пять лет питаться рисом и маринованным перцем чили, что привело к истощению: она весила около 22 килограммов. В октябре прошлого года у студентки диагностировали проблемы с сердцем и почками. Она была вынуждена обратиться в благотворительные организации, и ее история привлекла внимание общественности. Всего удалось собрать почти миллион юаней (около девяти миллионов рублей), однако этого оказалось недостаточно.
Доктора не смогли спасти девушку. Она умерла 13 января.
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