В Китае умер предупредивший о вспышке нового коронавируса врач
6 февраля 2020 20:48
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Как пишет CNN, незадолго до начала вспышки вируса китайский медик пытался предупредить об опасности инфекции, однако к нему явилась полиция и потребовала прекратить распространять эту информацию.
Фото: соцсети
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