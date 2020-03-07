В Китае рухнул отель, который использовали для карантина по коронавирусу

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Официально информацию пока ни одно ведомство не подтвердило.Здание отеля Xinjia Express обрушилось в районе Личэн городского округа Цюаньчжоу в субботу около 19:15 по местному времени (14:15 мск). По предварительным данным, под завалами отеля могли оказаться около 70 человек. На данный момент из-под завалов удалось спасти уже 34 человека.Уточняется, что в отеле в изоляции находились граждане из районов с тяжелой эпидемической ситуацией, например из провинции Хубэй и города Вэньчжоу в провинции Чжэцзян. Вынужденные постояльцы отеля не болеют, у них нет подозрения на заражение, но их поместили под обязательный карантин, так как они потенциально могли находиться в тесном контакте с инфицированными.Гостиница располагалась в шестиэтажном здании и открылась в июне 2018 года, в ней было 80 номеров.Издание China Daily сообщает, что один из очевидцев происшествия по фамилии У проживал в гостинице напротив, мужчина находился в своем номере, когда якобы слышал громкий хлопок, он подумал, что произошел взрыв, выбежал на балкон и увидел, как рухнуло здание.Причина обрушения пока не известна, информации о погибших или раненых пока не поступало. Поисково-спасательная операция продолжается.Фото из открытых источников