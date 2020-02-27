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Новости /  В мире  

В Китае пообещали по $1430 каждому «сдавшемуся» с коронавирусом

27 февраля 2020 15:41
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Власти города Цяньцзян заманивают жителей проверить свое здоровье обещанием выплаты крупных денежных премий.
Власти пострадавших от коронавирусной инфекции COVID-19 городов Китая пытаются остановить ее дальнейшее распространение за счет совершенствования способов выявления зараженных, передает РБК. В начале февраля власти уезда Фансянь в ставшей центром распространения болезни провинции Хубэй пообещали выплачивать по 1 тыс. юаней ($143) каждому добровольно пришедшему на проверку и по 500 юаней ($71,5) тем, кто сообщит властям о заболевшем.

Позднее о выплате премий «доносчикам» начали объявлять и власти других городов. Так, например, мэрия Шицзячжуана пообещала выплачивать по 2 тыс. юаней ($285) первому, кто сообщит властям о жителе, недавно вернувшемся из Уханя (город, где началась эпидемия). В Наньчане за такую информацию обещают по 500 юаней. А власти города Дэян в рамках борьбы с вирусом обещают награду в размере до 1 тыс. юаней за информацию о тех, кто скрывает недавнюю поездку за пределы провинции Сычуань, торгует дикими животными, проводит массовые мероприятия и т.д.

В конце февраля власти города Цяньцзян пошли дальше и пообещали выплачивать существенно больше тем зараженным коронавирусом, кто добровольно сдастся врачам, сообщает Reuters. Каждому, кто сам явится на проверку, власти города обещают выплачивать по 1 тыс. юаней, а тем, у кого диагноз подтвердится, — сразу по 10 тыс. юаней ($1430). Тем же, кто отнесен к числу «подозрительных», выплатят по 2 тыс. юаней.

Чтобы получить выплату, нужно выполнить два обязательных условия:

явиться на проверку добровольно;
сделать это до 2 марта.

К моменту объявления награды в Цяньцзяне было выявлено около 200 зараженных COVID-19. На получение награды они рассчитывать не могут.

По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, к концу 26 февраля в стране (за исключением Гонконга и Макао) было зафиксировано 78 497 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 2744 человека погибли.


Фото: Keith Tsuji / ZUMA / ТАСС / РБК





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