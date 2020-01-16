В Китае открыли первый ресторан с роботами. Они готовят еду и обслуживают посетителей
16 января 2020 20:22
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Роботы в заведении встречают и обслуживают клиентов, готовят еду и рассказывают о предложениях дня. Сама еда попадает на столик к клиенту по ленточному конвейеру.
32 робота-повара оснащены искусственным интеллектом для контроля ингредиентов, веса, времени приготовления и других условий.
Посуду тоже моют роботы.
На создание ресторана ушло $29 млн. Основатель проекта Ян Гоцян сообщил о планах по строительству тысячи подобных заведений по всей стране.
Фото: соцсети
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