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Новости /  В мире  

В Китае могут казнить больных коронавирусом, нарушивших карантинный режим

15 февраля 2020 22:57
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Высшая мера наказания также ожидает тех граждан, которые преднамеренно передадут штамм другому человеку.
Коррупция, производство и распространение контрафактных медицинских препаратов, преднамеренное заражение инфекцией других людей, а также причинение вреда медикам считаются уголовными преступлениями, которые могут повлечь за собой смертную казнь, передает Лайф. Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на сообщение Второго народного суда средней ступени Пекина.

Кроме того, любой житель КНР, у которого подтверждено заражение вирусом Covid-19, может быть обвинён в угрозе общественной безопасности в том случае, если он отказывается от карантина, лечения или нарушает карантинный режим, а также посещает общественные места и транспорт.

Казнь может быть вынесена в качестве высшей меры наказания судом и тем, кто во время эпидемии преднамеренно нанесёт тяжкий вред медработникам, к примеру, повредит их защитную одежду или плюнет в них, в результате чего врач заразится коронавирусом.

В отдельный пункт вынесены чиновники и предприниматели. Они могут получить пожизненное или смертную казнь, если будут злоупотреблять положением страны для растраты и хищения денег, мошенничества и продажи некачественных или поддельных лекарственных средств.

Сегодня Национальная комиссия по здравоохранению Китая ввела запрет на передвижение автомобильным, железнодорожным или авиационным транспортом лицам с кашлем, высокой температурой или любыми другими симптомами инфекции. 


Фото:   соцсети
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