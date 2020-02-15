В Китае могут казнить больных коронавирусом, нарушивших карантинный режим
15 февраля 2020 22:57
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Кроме того, любой житель КНР, у которого подтверждено заражение вирусом Covid-19, может быть обвинён в угрозе общественной безопасности в том случае, если он отказывается от карантина, лечения или нарушает карантинный режим, а также посещает общественные места и транспорт.
Казнь может быть вынесена в качестве высшей меры наказания судом и тем, кто во время эпидемии преднамеренно нанесёт тяжкий вред медработникам, к примеру, повредит их защитную одежду или плюнет в них, в результате чего врач заразится коронавирусом.
В отдельный пункт вынесены чиновники и предприниматели. Они могут получить пожизненное или смертную казнь, если будут злоупотреблять положением страны для растраты и хищения денег, мошенничества и продажи некачественных или поддельных лекарственных средств.
Сегодня Национальная комиссия по здравоохранению Китая ввела запрет на передвижение автомобильным, железнодорожным или авиационным транспортом лицам с кашлем, высокой температурой или любыми другими симптомами инфекции.
Фото: соцсети
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