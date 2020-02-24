В Китае люди начали повторно заражаться коронавирусом
24 февраля 2020 17:13
13
Как сообщила газета South China Morning Post, в целях минимизировать риски повторных заражений ещё 22 февраля власти Ухани ввели обязательный дополнительный 14-дневный карантин для всех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией и выздоровел.
Напомним, вспышка заболевания коронавирусом была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Заболевание быстро распространилось по всей территории Китая, а затем вирус проник в некоторые соседние страны. По последним данным, только за прошедшие сутки в Китае от коронавируса погибло 150 человек. Таким образом, общее число жертв болезни в стране составило 2592 человека. При этом 1846 пациентов за день выздоровели и были выписаны из больниц. Число инфицированных по стране увеличилось на 409 человек, достигнув отметки в 77 150 человек.
Фото © ТАСС / EPA / YUAN ZHENG CHINA OU/Лайф
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
393
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
840
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2802
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1182
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
2283
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1729
Фоторепортажи
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
290
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
515
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
590
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1311
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1820
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1846
Мероприятия