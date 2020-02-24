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Новости /  В мире  

В Китае люди начали повторно заражаться коронавирусом

24 февраля 2020 17:13
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По предварительным данным, инфекция выявлена в анализах некоторых даже выздоровевших людей.
В китайском городе Ухань медики зарегистрировали 195 случаев повторного заражения коронавирусом, передает Лайф. Такие данные приводятся в сводке Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая.

Как сообщила газета South China Morning Post, в целях минимизировать риски повторных заражений ещё 22 февраля власти Ухани ввели обязательный дополнительный 14-дневный карантин для всех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией и выздоровел.

Напомним, вспышка заболевания коронавирусом была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Заболевание быстро распространилось по всей территории Китая, а затем вирус проник в некоторые соседние страны. По последним данным, только за прошедшие сутки в Китае от коронавируса погибло 150 человек. Таким образом, общее число жертв болезни в стране составило 2592 человека. При этом 1846 пациентов за день выздоровели и были выписаны из больниц. Число инфицированных по стране увеличилось на 409 человек, достигнув отметки в 77 150 человек. 



Фото © ТАСС / EPA / YUAN ZHENG CHINA OU/Лайф
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