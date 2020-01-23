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Новости /  В мире  

В Китае изолируют второй город из-за распространения коронавируса

23 января 2020 22:53
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В китайском городе Хуанган с 24 января приостанавливают работу общественного транспорта, а также железнодорожное сообщение в выездном направлении.
В китайском городе Хуанган с 24 января приостанавливают работу общественного транспорта, а также железнодорожное сообщение в выездном направлении из-за распространения коронавируса 2019-nCoV, передает РИА Новости.

Кроме того, в городе должны отменить все массово-развлекательные мероприятия, перестанет работать и центральный рынок. Местные власти рекомендуют жителям не покидать Хуанган без особой необходимости.

Все въезжающие и выезжающие из города автомобили без исключения будут проходить эпидемиологическую проверку, людей с повышенной температурой немедленно доставят в медучреждения.

Накануне аналогичные меры ввели в Ухане, где расположен оптовый рынок морепродуктов Хуанань: по предварительным данным, именно там зафиксирован очаг возникновения 2019-nCoV. Таким образом, Хуанган с населением около 7,5 миллиона человек стал уже вторым городом в провинции Хубэй, который будет фактически изолирован.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передается от человека к человеку. Среди начальных симптомов — повышение температуры, кашель, одышка и лихорадка. По последним данным, от 2019-nCoV умерли 17 человек, число заболевших превысило 600.
Вирус уже распространился за пределы КНР, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде. 



Фото: соцсети
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