В Канаде женщина чудом выжила, упав с высоты около полутора километров

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Инцидент произошел несколько дней назад в Труа-Ривьере (Квебек). У пострадавшей не раскрылся парашют во время прыжка, она попыталась воспользоваться запасным, но и он не сработал.Женщина приземлилась в лесу, застряв в ветвях деревьев, что, скорее всего, и позволило избежать смертельных травм. В настоящий момент она находится в больнице с многочисленными переломами.По словам местных полицейских, экстремалка не впервые прыгает с парашютом.Свидетели считают настоящим чудом, что пострадавшей удалось выжить после падения с такой высоты.