В КНДР запретили держать домашних собак

Лидер КНДР Ким Чен Ын запретил жителям республики держать домашних собак, поскольку они якобы являются символом капитализма, передают "Известия". Об этом в понедельник, 17 августа, сообщила газета The Daily Mail.
По информации издания, в июле 2020 года северокорейский лидер объявил, что владельцы собак теперь являются нарушителями закона, поскольку эти животные — «испорченный тренд буржуазной идеологии», пишет НСН
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Теперь владельцы питомцев опасаются, что их собак используют для решения проблемы нехватки продовольствия в стране.
Как пишет «Газета.ру»
со ссылкой на источник южнокорейской газеты «Чосон ильбо», домашних собак насильно отбирают у владельцев и усыпляют, некоторых передают в государственные зоопарки или продают в рестораны собачьего мяса.
Издание отмечает, что данный запрет стал неожиданностью для представителей среднего класса Пхеньяна. Обеспеченные жители республики начали держать домашних собак после ослабления северокорейского режима в преддверии Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 1989 году. Уточняется, что блюда из собачьего мяса теряют популярность в Южной Корее, а в Северной, напротив, остаются востребованными.
По информации ООН, порядка 60% населения КНДР испытывает проблемы с нехваткой продовольствия, которая усугубляется международными санкциями. Еще больше ситуация ухудшилась после того, как закрыли границы с Китаем из-за коронавируса. Как заявлял Ким Чен Ын, нация не станет принимать никакой внешней помощи и будет бороться самостоятельно.
Фото: ru.freepik.com
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