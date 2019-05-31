В Италии умерла прожившая 10 лет у могилы своего хозяина собака
31 мая 2019 15:23
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Владелец животного немец Альфред умер в январе 2009 года. Тогда же собака покинула дом и поселилась у его могилы. Кормили ее местные жители, проживающие недалеко от кладбища.
«Мы все опечалены этой потерей: ее дружба и очарование невосполнимы. Когда я увидел ее в последний раз, мне стало ясно, что она готова последовать за своим хозяином, которого она никогда не покидала», — написал на своей странице владелец отеля, расположенного неподалеку от кладбища, Энрико Маттера.
Как пишет издание, Николетта заслужила, чтобы в ее честь установили статую или памятную табличку, как это было сделано в честь японской собаки по кличке Хатико.
3 ноября 2018 года стало известно, что в Челябинске открыли памятник в честь местного Хатико. Пес два года жил на трамвайной остановке, где ждал своего хозяина, погибшего недалеко от этого места в аварии.
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