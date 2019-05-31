Я нашел ошибку
сегодня  Пятница, 31 мая, 19:55
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +30 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 31/05:
USD 65.06
0.15
EUR 72.42
0.01
Искать
Новости /  В мире  

В Италии умерла прожившая 10 лет у могилы своего хозяина собака

31 мая 2019 15:23
185
Владелец животного немец Альфред умер в январе 2009 года. Тогда же собака покинула дом и поселилась у его могилы.
Умерла собака по кличке Николетта, которая более 10 лет провела у могилы своего хозяина на кладбище итальянского города Панца, передают "Известия". Об этом 27 мая сообщает издание La Repubblica.

Владелец животного немец Альфред умер в январе 2009 года. Тогда же собака покинула дом и поселилась у его могилы. Кормили ее местные жители, проживающие недалеко от кладбища.

«Мы все опечалены этой потерей: ее дружба и очарование невосполнимы. Когда я увидел ее в последний раз, мне стало ясно, что она готова последовать за своим хозяином, которого она никогда не покидала», — написал на своей странице владелец отеля, расположенного неподалеку от кладбища, Энрико Маттера.

Как пишет издание, Николетта заслужила, чтобы в ее честь установили статую или памятную табличку, как это было сделано в честь японской собаки по кличке Хатико.

3 ноября 2018 года стало известно, что в Челябинске открыли памятник в честь местного Хатико. Пес два года жил на трамвайной остановке, где ждал своего хозяина, погибшего недалеко от этого места в аварии. 



Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
26 мая 2019  12:38
Пикап сгорел на трассе М-5 в Самарской области
Пикап сгорел на трассе М-5 в Самарской области
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
351
22 мая 2019  13:10
В Крутых Ключах в Самаре женщина засунула своего ребенка в контейнер
В Крутых Ключах в Самаре женщина засунула своего ребенка в контейнер
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость.
Происшествия
632
16 мая 2019  12:21
В Самарской области начал работу Инфорум: Региональные СМИ: взгляд в будущее
В Самарской области начал работу «Инфорум»: «Региональные СМИ: взгляд в будущее»
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Социум
781
15 мая 2019  13:42
Кот Толя попытался украсть кусок торта и стал звездой Сети
Кот Толя попытался украсть кусок торта и стал звездой Сети
Многие восхитились целеустремленностью кота.
Социум
15306
11 мая 2019  12:38
Во дворе жилого дома подрались медведи Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли.
Во дворе жилого дома подрались медведи
Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли.
В мире
635
10 мая 2019  11:31
В Тольятти 9 мая молодежь организовала флешмоб в торговом центре на эскалаторе
В Тольятти 9 мая молодежь организовала флешмоб в торговом центре
Участники спели военные песни.
Новости Тольятти
676
Весь список

Фоторепортажи
19 мая 2019  13:19
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы.
Культура
466
19 мая 2019  10:53
Международный фестиваль Самарское знамя состоялся в Самаре: ФОТО
Международный фестиваль «Самарское знамя» состоялся в Самаре: ФОТО
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы.
Социум
592
7 мая 2019  17:35
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники.
Социум
510
1 мая 2019  17:13
На площади им. Куйбышева в Самаре состоялась праздничная многотысячная демонстрация: ФОТО
На площади им. Куйбышева в Самаре состоялась праздничная многотысячная демонстрация: ФОТО
Горожане отметили День Весны и Труда.
Социум
943
12 апреля 2019  21:05
Самарцам показали имитацию работы сопл ракеты-носителя «Союз» Возле музея
Самарцам показали имитацию работы сопл ракеты-носителя «Союз»: фото
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики.
Социум
869
26 марта 2019  18:01
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
По легенде возгорание произошло в кинозале.
Социум
795
Весь список

Мероприятия
В рамках проекта «Культурное сердце России» в Самаре пройдёт более 300 мероприятий
Международный аэропорт Курумоч приглашает на живой концерт
В Самаре состоится торжественное открытие турнира по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные