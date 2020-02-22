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Новости /  В мире  

В Италии скончалась вторая жертва коронавируса

22 февраля 2020 23:50
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Погибшая проживала в Ломбардии на севере страны.
В Италии от нового типа китайской пневмонии скончалась женщина, передает life.ru. Таким образом, она стала второй жертвой коронавируса в стране. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Врачи не исключают, что инфекция передалась ей от 38-летнего мужчины из северного города Кодоньо, который находится в тяжёлом состоянии.

В пятницу стало известно о 16 новых случаях заражения. По данным агентства, число заразившихся коронавирусом итальянцев, проживающих между Ломбардией и Венето, возросло до 29. Двадцать семь из них жили в Ломбардии, ещё два случая установлены в Венеции. Один из больных умер вчера вечером в больнице в Падуе, куда был доставлен вместе с другим инфицированным. 



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