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Причиной такого решения стало неуважение к сопернику.
В Италии футбольного тренера уволили после победы со счетом 27:0
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В Италии футбольного тренера уволили после победы со счетом 27:0

17 ноября 2019 15:16
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Причиной такого решения стало неуважение к сопернику.
Тренер юношеской команды "Инвиктасауро" Массимилиано Риччини был уволен после победы над командой "Марина Кальчо" со счетом 27:0. Причиной такого решения стало неуважение к сопернику, передает newsru.com.

"Мы были ошеломлены, когда услышали, что наша юношеская команда обыграла "Марину Кальчо" с таким результатом, - приводит слова президента "Инвиктасауро" Паоло Брогелли Football Italia. - Сожалеем, что такое случилось. Это противоречит ценностям юношеского футбола. Соперника всегда нужно уважать, а сегодня этого не произошло.

Как президент, искренне извиняюсь перед клубом "Марина Кальчо". Заявляю, что руководство клуба единогласно приняло решение уволить тренера Риччини. Наши тренеры обязаны не только тренировать юных футболистов, но и прежде всего воспитывать их".

Массимилиано Риччини не стал оправдываться и просить пощадить его, а лишь написал на прощание открытое письмо.

"Никто и никогда из моих игроков не думал о том, чтобы унизить или высмеять противника. Просто сильная команда встречалась со слабой, поэтому после начала матча мы быстро забили несколько мячей. В холодный и дождливый день для меня было бы унизительно попросить команду отбыть номер в оставшееся время. В перерыве я поинтересовался у тренера соперников: могу ли я чем-то помочь? Он ответил: продолжайте играть в том же духе. Неспортивным поведением я считаю совсем другие вещи: грубые фолы и вербальные оскорбления. Забить 27 мячей по всем правилам разве неспортивно? Футболистам нужно было постоять на поле 80 минут или пропустить пару мячей? Спорт - соревнование! И я сам предпочел бы поражение со счетом 0:27, чем подобный фарс. Несмотря на большое количество голов, мои ребята уважали противников и после финального свистка тепло приветствовали их. Во всей этой истории главенствующим являются лицемерие, пошлость и душевная нищета тех людей, которые принимают подобные решения".


Фото:   pic2.me


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