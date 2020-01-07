В Иране заявили о подготовке 13 вариантов ответа на убийство Сулеймани
7 января 2020 14:25
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По его словам, даже самый слабый из обсуждаемых вариантов мести может стать для американцев худшим «кошмаром» в истории.
Шамхани пояснил, что не может раскрывать СМИ слишком много информации о том, каким именно может быть ответ Ирана на убийство Сулеймани, однако сообщил, что SNSC располагает полной информацией об оснащении 19 военных баз США, расположенных неподалеку от границ Ирана, и их личном составе.
По словам Шамхани, окончательное решение еще предстоит принять, а всю ответственность за возможные последствия убийства Сулеймани будут нести американцы.
7 января главнокомандующий Корпусом стражей Исламской революции Хосейн Салами пообещал отомстить за гибель Сулеймани. «Отомстим жестко, решительно и полно, вот и все», — сказал он (цитата по Irna).
Также во вторник парламент Ирана принял закон, в соответствии с которым все военные США признаны террористами, а спецподразделению «Кудс», которым командовал Сулеймани, предписано выделить дополнительно €200 млн.
Фото из открытых источников
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