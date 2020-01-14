В Иране прошли аресты причастных к крушению украинского самолета
14 января 2020 21:16
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Более подробной информации пока нет.
Трагедия произошла 8 января. Выполнявший рейс в Киев из Тегерана самолет "Международных авиалиний Украины" разбился вскоре после вылета. Погибли все, кто был на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу иранские военные взяли на себя ответственность за случившееся. Они заявили, что сбили лайнер случайно, а виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом и его перепутали с "вражеской целью".
При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
Фото: соцсети
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