В Индии пара обнаружила на кладбище живую малышку, она была в горшке и закопана
15 октября 2019 11:40
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Как передаёт NDTV, торговец из индийского штата Уттар-Прадеш Хитеш Кумар вместе с супругой Вайшали пришли на местное кладбище, чтобы проститься со своей дочкой, родившейся мёртвой, но в какой-то момент они услышали детский плач.
Сперва супруги подумали, что случилось чудо и их маленькое счастье ожило, но поняли, что звук исходит откуда-то из-под земли. Мужчина начал поиски источника, и уже в тот момент действительно произошло невероятное: он откопал завёрнутый в ткань глиняный горшок, в котором была живая новорождённая девочка.
На место были вызваны полицейские и медики, которые установили, что ребёнок провёл в "могиле" около трёх дней. Вероятнее всего, ему удалось выжить, потому что горшок не был плотно закрыт и был неглубоко закопан, что обеспечило приток воздуха. Отсутствие еды он восполнял при помощи запасов бурого жира (эта жировая ткань особенно развита у новорождённых).
Девочка была госпитализирована с диагнозом "гипотермия" и подключена к кислородному аппарату из-за начавшейся инфекции лёгких. Пара, обнаружившая её, постоянно находится в больнице и планирует в будущем усыновить ребёнка.
Однако, как рассказал журналистам начальник местной полиции Абхинандан Сингх, сделать это будет не так просто, ведь по закону, чтобы усыновить ребёнка, требуется как минимум согласие его родителей. В данном случае это означает, что их сперва надо найти.
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