В Хартуме произошло покушение на премьер-министра Судана
9 марта 2020 14:23
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Политик выжил и сейчас находится в безопасном месте, передает агентство. Как сообщает Al Arabia, во время проезда кортежа главы правительства сработало взрывное устройство в припаркованном автомобиле.
Абдалла Хамдук занял пост премьер-министра Судана в августе 2019 года после военного переворота и отстранения от власти управлявшего страной 30 лет президента Омара аль-Башира.
Фото: EPA-EFE/OMER MESSINGER/ТАСС
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