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Новости /  В мире  

В Хартуме произошло покушение на премьер-министра Судана

9 марта 2020 14:23
205
Политик выжил и сейчас находится в безопасном месте.
На премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука совершили покушение в столице страны Хартуме, передает РБК. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на суданское государственное телевидение.

Политик выжил и сейчас находится в безопасном месте, передает агентство. Как сообщает Al Arabia, во время проезда кортежа главы правительства сработало взрывное устройство в припаркованном автомобиле.

Абдалла Хамдук занял пост премьер-министра Судана в августе 2019 года после военного переворота и отстранения от власти управлявшего страной 30 лет президента Омара аль-Башира.




Фото: EPA-EFE/OMER MESSINGER/ТАСС 
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