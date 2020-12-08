В Евросоюзе утвердили режим санкций за нарушение прав человека

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Новый режим будет отличаться от американского “акта Магнитского”.

Главы внешнеполитических ведомств стран, входящих в Евросоюз, приняли единогласное решение о принятии нового режима санкций за нарушения прав человека, который не будет копировать американский “акт Магнитского”.

Планируется, что новые правила вступят в силу с 10 декабря, информирует ТАСС . Санкции, о которых идет речь, будут действовать только на территории Евросоюза. В рамках нового режима предусмотрено создание черного списка лиц, которым будет запрещен въезд в страны ЕС и доступ к финансовой системе организации.

Те, кто попадет под санкции имеет право подать протест на решение о включении в черный список в Европейском суде юстиции, который находится в Люксембурге, сообщает anews.com.