В Белоруссии восстановлен полноценный доступ в интернет

Пользователи сети отмечают, что в обычном режиме начали работать соцсети и мессенджеры, загружаются сайты за пределами национальной доменной зоны, обновляются онлайн-сервисы.
Напомним, проблемы начались вечером 9 августа, в основной день выборов президента республики. Пропал доступ к онлайн-ресурсам, включая сайты госучреждений, министерств и ведомств, госагентства "БелТА" и главы Белоруссии.
При этом президент республики заявил, что власти тут не при чем: по словам Александра Лукашенко, интернет отключают "из-за границы", чтобы вызвать недовольство населения, передает Радио Маяк.
Фото pixabay.com
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