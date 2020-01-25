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На железнодорожных станциях и в аэропортах оперативно устанавливают специальные станции для проверки температуры и других симптомов заболевания.
В 25 регионах Китая объявили наивысший уровень ЧС из-за коронавируса
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В 25 регионах Китая объявили наивысший уровень ЧС из-за коронавируса

25 января 2020 16:06
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На железнодорожных станциях и в аэропортах оперативно устанавливают специальные станции для проверки температуры и других симптомов заболевания.
Из-за вспышки коронавируса власти Китая ввели наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здоровья уже в 25 провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах, передает РИА Новости.

Всего на этой территории проживают более 1,2 миллиарда человек.

Как правило, I уровень реагирования объявляется в случае особо крупных чрезвычайных ситуаций, связанных со здоровьем населения, и предполагает, что местное правительство реагирует на них согласно плану Госсовета и централизованного штаба.

Первой наивысший уровень объявила провинция Хубэй, где находится очаг вируса — город Ухань. Позже о таких же мерах объявили города центрального подчинения Пекин, Шанхай, Чунцин и Тяньцзинь.

Теперь к ним присоединились провинции Гуандун, Хэнань, Хунань, Чжэцзян, Аньхой, Цзянси, Сычуань, Шаньдун, Юньнань, Гуйчжоу, Фуцзянь, Цзянсу, Хайнань, Хэйлунцзян, Хэбэй, Ганьсу, Ляонин, Шаньси, а также Синьцзян-Уйгурский и Гуанси-Чжуанский автономные районы.

По всей стране местные власти отменяют массовые новогодние мероприятия, рекомендуют сторониться больших скоплений людей, носить маски в транспорте и других общественных местах, как можно чаще мыть руки, прикрывать рот во время кашля. На железнодорожных станциях и в аэропортах оперативно устанавливают специальные станции для проверки температуры и других симптомов заболевания.

В более чем 15 городах провинции Хубэй введены особые меры карантина: временно остановлен транспорт, не работают вокзалы и аэропорты. В Пекине, где подтвердили уже более 30 случаев заражения, закрыты большинство достопримечательностей, театров, музеев, в том числе и знаменитый на весь мир Запретный город.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в Ухани стало известно 31 декабря. Как выяснили эксперты, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов, предполагается, что источником вируса могли стать змеи, которых в Китае часто употребляют в пищу. Позже стало известно, что вирус передается от человека к человеку.

По последним данным, только в Китае заразились вирусом 1287 человек, 41 пациент скончался.

Вирус распространился и за пределы Китая — случаи заражения зафиксированы, в частности, в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.



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