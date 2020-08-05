Унесенный в море ребенок выжил благодаря советам из фильма

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Инцидент произошел в английском графстве Норт-Йоркшир. Равираджа Саини унесло в море, после чего его семья позвала спасателей. Они целый час проверяли береговую линию, за это время ребенка волнами отнесло к противоположной оконечности бухты.Как впоследствии рассказал Саини, чтобы выжить, он следовал инструкциям из документального фильма "Спасая жизни на море": перевернулся на спину, широко раскинул ноги и руки и звал на помощь.По словам спасателей, они были восхищены спокойствием ребенка в такой стрессовой ситуации. Они отметили, что если бы не его умение собраться и применить советы по выживанию, исход этой истории бы "совсем иным".Спасательная бригада доставила Саини на берег к семье. Затем его осмотрели врачи, чтобы убедиться, что с ребенком все в порядке.Фото: ru.freepik.com