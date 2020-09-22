Умерла мать Сильвестра Сталлоне

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Точные обстоятельства смерти пока не установлены.

Мать известного американского актера Сильвестра Сталлоне Жаклин (Джеки) Сталлоне умерла на 99-м году жизни. Об этом сообщил портал TMZ.

По его данным, точные обстоятельства смерти пока не установлены. У Джеки остались двое сыновей и несколько внуков.

Сталлоне была известным астрологом, танцовщицей, а также промоутером женского рестлинга. Она неоднократно участвовала в различных телепередачах. Написала несколько книг по астрологии. В последние годы проводила кардиотренировки, делилась их видео с поклонниками.

Сталлоне, как указывает портал, вырастила троих детей: голливудского актера Сильвестра Сталлоне, певца и музыканта Фрэнка Сталлоне, а также американскую актрису Тони Д'Альто. На данный момент в живых остались двое сыновей Сталлоне.

Жаклин Сталлоне родилась в Вашингтоне в семье адвоката. Ее предки по отцовской линии эмигрировали в США из Одессы (Российская империя) в 1888 году, пишет ТАСС.