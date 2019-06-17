Умерла икона моды и дизайнер джинсов Глория Вандербильт

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По данным издания, она умерла от рака желудка в своей квартире на Манхэттене. Её сын Андерсон Купер, известный американский журналист, писатель и телеведущий, рассказал в прямом эфире телеканала, что семья узнала о болезни актрисы только в этом месяце.— Она провела много времени наедине со своими мыслями, но, когда пришёл конец, она была не одна. Она была окружена красотой, семьёй и друзьями, — сказал он.Глория Лора Морган Вандербильт родилась в Нью-Йорке в 1924 году. Её отец, финансист Реджинальд Вандербильт, наследник состояния железной дороги, умер от цирроза печени, когда она была ребёнком. В возрасте одного года Глория стала наследницей половины доли в пятимиллионном целевом фонде.Всё детство она была "бедной маленькой богатой девочкой", за опеку над которой воевали мать и чрезвычайно состоятельная сестра отца. В итоге тётя победила в судебном разбирательстве. Подле неё Глория и выросла.Она была четыре раза замужем, родила четверых сыновей, снялась в нескольких телесериалах, стала моделью и именитым дизайнером. Изначально специализируясь на постельном белье, посуде и столовых приборах, Глория начала выпускать шарфы, а затем джинсы, которые впоследствии стали культовыми в США.В 1978 году пережила смерть мужа, а в 1988-м — самоубийство сына. Она тяжело переживала следующие годы. Глория работала над своей автобиографией "Одержимость", продала права на все марки со своим именем, снялась для документального фильма HBO "Ничто не забыто" и продолжала принимать участие во многих общественных мероприятиях.— Глория Вандербильт была необыкновенной женщиной, которая любила жизнь и прожила её на своих условиях. Ей было 95 лет. Но спросите любого, кто был рядом с ней, и они скажут вам: она была самой молодой из всех, кого они знали, — заключил её сын Андерсон Купер.Фото из открытых источников