Умер один из братьев-близнецов, сыгравших в фильме "Няньки"
7 марта 2020 20:10
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Дэвид не дожил до своего дня рождения всего два дня. 8 марта ему должно было исполниться 63 года. Причины смерти "няньки" неизвестны, но, по данным портала, он умер во сне.
Братья снялись в таких фильмах, как "Няньки", "Двойные неприятности", "Варвары" и др.
Фото: кадр из фильма "Няньки"
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