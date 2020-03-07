Умер один из братьев-близнецов, сыгравших в фильме "Няньки"

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Дэвид не дожил до своего дня рождения всего два дня. 8 марта ему должно было исполниться 63 года. Причины смерти "няньки" неизвестны, но, по данным портала, он умер во сне.Братья снялись в таких фильмах, как "Няньки", "Двойные неприятности", "Варвары" и др.Фото: кадр из фильма "Няньки"