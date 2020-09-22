Умер французский актер Мишель Лонсдейл

116

Французский актер франко-британского происхождения Мишель Лонсдейл умер в своем доме в Париже в возрасте 89 лет, передает ТАСС. Об этом в понедельник сообщило Agence France-Presse со ссылкой на агента артиста Оливье Луазо.

Лонсдейл родился в 1931 году в Париже. Начал карьеру в 1943 году в качестве ведущего детских программ в Марокко. Затем вернулся во Францию в 1946 году, где начал играть в театре и кино. За свою жизнь снялся в более чем 200 фильмах, среди которых комедия "Замороженный" (1969), картина о приключениях Джеймса Бонда "Мунрейкер" (1979) и драматический триллер "Имя розы" (1986).

Фото: Zuma / Global Look Press / РБК



