Умер экс-президент Франции Жак Ширак
26 сентября 2019 14:40
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По данным Le Monde, Ширак умер в четверг, 26 сентября, в возрасте 86 лет.
«Президент Жак Ширак мирно скончался сегодня утром в кругу своей семьи», — цитирует Franceinfo слова мужа дочери Ширака Клод.
Фото: ТАСС
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