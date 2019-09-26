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Новости /  В мире  

Умер экс-президент Франции Жак Ширак

26 сентября 2019 14:40
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Бывший президент Франции умер в возрасте 86 лет в кругу семьи.
Умер бывший президент Франции Жак Ширак, передает РБК. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на его семью.

По данным Le Monde, Ширак умер в четверг, 26 сентября, в возрасте 86 лет.

«Президент Жак Ширак мирно скончался сегодня утром в кругу своей семьи», — цитирует Franceinfo слова мужа дочери Ширака Клод.



Фото:   ТАСС


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