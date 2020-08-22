Умер экс-гитарист Red Hot Chili Peppers Джек Шерман

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"Джек принял участие в записи нашего дебютного альбома, а также [играл] в нашем первом туре по США. Он был уникальным парнем, и мы благодарим его за хорошие времена, за плохие и за все, что было между", - написали музыканты. Информацию о причине смерти Шермана группа не приводит.Группа Red Hot Chili Peppers была создана в 1983 году в штате Калифорния вокалистом Энтони Кидисом, басистом Майклом Бэлзари, гитаристом Хиллелом Словаком и барабанщиком Джеком Айронсом. За свою карьеру коллектив записал 11 студийных альбомов, получил шесть премий Grammy. Музыканты продали в общей сложности 85 млн своих пластинок, многие из которых занимали верхние строчки музыкальных чартов. Композиции Red Hot Chili Peppers неоднократно использовались в качестве саундтреков к фильмам. В 2012 году группа была включена в Зал славы рок-н-ролла.Фото: Wikimedia Commons/ТАСС