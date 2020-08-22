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Умер экс-гитарист Red Hot Chili Peppers Джек Шерман
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Умер экс-гитарист Red Hot Chili Peppers Джек Шерман

22 августа 2020 16:20
166
Ему было 64 года.
Бывший гитарист американской рок-группы Red Hot Chili Peppers Джек Шерман, присоединившийся к коллективу во время записи выпущенного в 1984 году одноименного дебютного альбома, умер на 65-м году жизни в США, передает ТАСС. Об этом группа сообщила в пятницу на своей странице в Instagram.

"Джек принял участие в записи нашего дебютного альбома, а также [играл] в нашем первом туре по США. Он был уникальным парнем, и мы благодарим его за хорошие времена, за плохие и за все, что было между", - написали музыканты. Информацию о причине смерти Шермана группа не приводит.

Группа Red Hot Chili Peppers была создана в 1983 году в штате Калифорния вокалистом Энтони Кидисом, басистом Майклом Бэлзари, гитаристом Хиллелом Словаком и барабанщиком Джеком Айронсом. За свою карьеру коллектив записал 11 студийных альбомов, получил шесть премий Grammy. Музыканты продали в общей сложности 85 млн своих пластинок, многие из которых занимали верхние строчки музыкальных чартов. Композиции Red Hot Chili Peppers неоднократно использовались в качестве саундтреков к фильмам. В 2012 году группа была включена в Зал славы рок-н-ролла.


Фото:   Wikimedia Commons/ТАСС

 
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