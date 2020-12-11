Умер актер из фильма «Пятый элемент» Томми Листер

Голливудский актер Томми Листер скончался в возрасте 62 лет в Калифорнии, передают "Известия". Об этом сообщает TMZ со ссылкой на департамент шерифа округа Лос-Анджелес.
Тело Листера обнаружили в его квартире полицейские, которые проникли внутрь по просьбе родных и друзей, забеспокоившихся о нем, поскольку он перестал выходить на связь.
Пока считается, что актер умер естественной смертью, но официальное заключение о причинах его смерти будет дано после вскрытия, передает RT.
Листер больше всего известен по своим ролям в фильмах «Пятница», «Пятый элемент» и «Универсальный солдат», сообщает телеканал «360».
Недавно он появился в супергеройском боевике «Темный рыцарь». Также Листер озвучивал персонажа Шинника в «Зверополисе».
Фото: Global Look Press/MediaPunch/Corredor99/"Известия"
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