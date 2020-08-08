Украина закрывает пропускные пункты на границе с Крымом

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"Решение направлено на предотвращение распространения на территории Украины коронавируса", - сообщил министр кабмина Олег Немчинов в Telegram-канале.КПВВ будут закрыты с 8:00 9 августа и по 8:00 30 августа, вместе с тем в кабмине отметили, что пропуск через КПВВ будет разрешен украинцам и членам их семей.Накануне на Украине был установлен новый антирекорд по коронавирусу - за сутки заразились 1 489 человек. Рост числа заражений отмечается четвертый день подряд. С начала эпидемии общее число заразившихся в стране составило 79 750 человек, умерли 1 879 человек.С 17 марта на Украине введен карантин, с 1 августа вступили в действие новые правила адаптивного карантина: регионы страны поделены на четыре зоны, в которых действуют разные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации.Фото: Алексей Павлишак/ТАСС