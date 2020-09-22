Украина заблокирует мобильное приложение «ВКонтакте»

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По словам заместителя секретаря Совбеза Украины Сергея Демедюка, активизация работы российских социальных сетей накануне местных выборов в стране «может представлять угрозу» национальной безопасности.

Украина заблокирует мобильное приложение российской социальной сети «ВКонтакте», сообщили в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) страны 22 сентября.

«Украинские специалисты по кибербезопасности взаимодействуют с международными коллегами для выработки мер по блокированию «ВКонтакте» на территории Украины», — говорится в ответе на запрос агентства «Укринформ».

По данным СНБО, мобильное приложение «ВКонтакте» на Украине стало доступно не из-за снятия санкций, а из-за изменения в работе прокси-серверов, что позволило обойти блокирование провайдерами доступа к этому приложению.

12 сентября сеть «ВКонтакте» сообщила об улучшении работы прокси-сервера в мобильном приложении и обеспечении беспрепятственного доступа к нему, сообщают "Известия".

По словам заместителя секретаря Совбеза Украины Сергея Демедюка, активизация работы российских социальных сетей накануне местных выборов в стране «может представлять угрозу» национальной безопасности. Он также заявлял, что соцсеть используется российскими спецслужбами для сбора данных об украинцах, сообщает агентство.

14 мая президент Украины Владимир Зеленский продлил на три года санкции против российских соцсетей, а также ввел ограничения в отношении вузов и музеев России.

Ограничения затронули социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», компании и сервисы «Яндекс», Mail.ru, «1С», «Парус», ABBYY, а также антивирусные программы «Лаборатории Касперского» и «Доктор Веб». Украинским провайдерам запрещено предоставлять доступ гражданам страны к этим ресурсам.

По данным опросов, каждый второй опрошенный украинец (50%) назвал тогда блокировку ресурсов ошибкой, 36% респондентов заявили, что данный запрет является необходимым шагом для защиты государства.

Запрет на российские социальные сети и сервисы «Яндекса» и Mail.ru был введен в мае 2017 года предшественником Зеленского Петром Порошенко. Через два года появилась информация, что их в ближайшее время могут разблокировать. В частности, во время своей предвыборной кампании Зеленский назвал ограничения в отношении этих сайтов неоправданными. Вместе с тем в СНБО опровергли данную информацию и заявили, что санкции, наложенные на российские ресурсы, нужно неукоснительно соблюдать.

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